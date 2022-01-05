Balıkesir'de gün batımı - Haberler
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Balıkesir'de gün batımı

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Haberler | Yerel

Balıkesir'de gün batımı Balıkesir'de drone ile kaydedilen sisli gün batımı görüntüleri kendine hayran bıraktı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de gün batımı

BALIKESİR - Balıkesir'de drone ile kaydedilen sisli gün batımı görüntüleri kendine hayran bıraktı.

Balıkesir'in batısından gelen sis gün batımıyla beraber eşsiz görüntüleri ortaya çıkardı. Yılın ilk haftasında günün sıcak geçmesiyle birlikte güneşin gün boyu etkisi günbatımına yansıdı. Böylelikle güneş batarken sis ile kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Şehrin yer yer sis ile kapandığını drone ile görüntülenirken, şehrin batı kısmı ise gün batarken sis ile birlikte bazı köylerin sisten kaybolduğu görüntülendi.

Balıkesir'de gün batımı

Balıkesir'de gün batımı

Balıkesir'de gün batımı

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Son Dakika Haberleri

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