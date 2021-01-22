Son dakika haberleri! Balıkesir'de evde çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi
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Son dakika haberleri! Balıkesir'de evde çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi

22.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:24
Son dakika haberleri! Balıkesir'de evde çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi

Son dakika haberler... Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Kızılçukur Mahallesi'ndeki Y.O. ve S.D'ye ait binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Bigadiç İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında Y.O'nun annesi Rabiş O. (83) yaşamını yitirdi.

Yangında evin eklentilerindeki 4 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak

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