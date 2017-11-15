Balıkesir'de Engelli Dernekleri Bir Çatı Altında Buluştu

Balıkesir'de 9 engelli derneği 'Balıkesir Engelsiz Çatı Platformu' çatısı altında birleştiler.



Balıkesir'de faaliyet gösteren 9 engelli derneği Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şube Başkanı Zeki Uslu'nun çağrısı ve çabası ile bir araya gelerek, Balıkesir Engelsiz Çatı Platformu'nu oluşturdu. Balıkesir ve ilçelerinde yaşayan yaklaşık 7 bin engelliyi bünyelerinde barındıran engelli dernekleri Sakatlar Derneği Başkanı Zeki Uslu'nun gayretleri ve çabaları sonucu ile güçlerini birleştirdiler. Balıkesir Engelsiz Çatı Platformu Başkanı ve sözcülüğüne getirilen Balıkesir Sakatlar Derneği Başkanı Zeki Uslu ilk icraat olarak platform üyeleri ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zekai Kafaoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Kafaoğlu'ndan sınırsız destek sözü alan Başkan Uslu, Balıkesir ve merkez ilçelerinde yaklaşık 7 bin engelli üyeleri bulunduğunu onların dertlerine çare olmak için güç birliği içinde kardeşlik duyguları ile yardımlarına koşacaklarını belirterek, Balıkesir'in engelliler için erişilebilir bir şehir olması için hep birlikte projeler üreteceğiz. Platformumuz engelliler ile yerel yönetimler arasında köprü vazifesi görecek dedi. Başkan Uslu sözlerinin devamında,"Sivil toplum kuruluşlarının en güzide temsilcilerinden biri olan engelli dernekleri bir olma zamanı diyerek bir olmazı başardık. Bu birleşme çabamız ile resmi kurumlar ve belediyelerce de olumlu karşılandı. Platform altında birleşmemize öncülük eden, özveri gösteren dernek başkanlarını, yönetimlerini ve üyelerini de tebrik ediyorum. Birlikten güç doğar, hep beraber engellimize hizmet vereceğimiz için çok mutluyum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR