Balıkesir'de dükkan sahibini öldüren zanlı tutuklandı
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Balıkesir'de dükkan sahibini öldüren zanlı tutuklandı

05.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:48
Balıkesir'de dükkan sahibini öldüren zanlı tutuklandı

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde alacak verecek tartışması sonucu dükkan sahibi Tuncay Avcı'yı (52) öldüren Eyüp Duman (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde alacak verecek tartışması sonucu dükkan sahibi Tuncay Avcı'yı (52) öldüren Eyüp Duman (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Savaştepe ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde fason tekstil üretimi yapan Eyüp Duman, dün iş yerine gelen mülk sahibi iş adamı Tuncay Avcı ile kira nedeniyle tartışma yaşadı. Duman, kirayı ödediğini söylerken, Avcı ise borcu olduğunu savundu. Tartışmanın büyümesi üzerine Duman, dükkan sahibi Avcı'yı ruhsatsız tabancayla bir el ateş ederek öldürdü.Polis tarafından gözaltına alınan Duman, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Duman, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Tuncay Avcı'nın cenazesi ise, bugün ikindi namazının ardından Savaştepe Makbule Mezarlığı'na defnedilecek.


- Savaştepebalıkesir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper ÇOBANOĞLU

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