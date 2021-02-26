Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
26.02.2021 19:13 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:16
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü öldü.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü öldü.
Sebahattin Berberoğlu idaresindeki 10 UC 395 plakalı traktör, Altınlar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Berberoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Berberoğlu'nun cesedi Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak