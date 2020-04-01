Balıkesir'de cuma pazarı 2. Sakarya Mahallesi'nde kurulacak Balıkesir'in Karesi ilçesinde cuma pazarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2. Sakarya Mahallesi'nde kurulacak.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde cuma pazarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2. Sakarya Mahallesi'nde kurulacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayabey Mahallesi'de her cuma sokak aralarına kurulan semt pazarının 2. Sakarya Mahallesi'ne taşınmasına karar verildi.

Öte yandan, denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, pazar yerlerindeki giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışına izin vermiyor. Tezgahların arasında en az 3 metre mesafe bulunması sağlanıyor.

Ayrıca, kentin en büyük pazar yerlerinden biri olan cumartesi pazarının da tedbirler kapsamında, Atatürk Parkı'nın yanındaki Balpark alanına kurulacağı duyuruldu.

Kaynak: AA