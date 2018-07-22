Balıkesir'de Cezaevi Firarisi Kokoreççiyi Gasp Etmek İsterken Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 5 ayrı suçtan hükümlü olan ve geçtiğimiz günlerde cezaevinden firar ettiği öğrenilen 22 yaşındaki E.A., bir kokoreççiyi gasp etmek isterken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın eski garaj mevkiinde bir kokoreççiye gidip para ve yarım ekmek kokoreç isteyen bir kişi, kokoreç satıcısının bu talebe olumsuz yanıt vermesi sonucunda belindeki bıçağı çıkarıp, kokoreç satıcısını yaralayarak, gasp etmeye çalıştı.

Yaraladığı kokoreç satıcısının sert müdahalesi sonucunda paniğe kapılan E.A. adlı şahıs, hemen yolun karşı tarafında bulunan ve Ayvalık Belediyesi'ne ait olan akaryakıt istasyonuna kaçtı.

Ancak o sırada Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait sivil bir ekip, uzaktan takip ettiği olay üzerine harekete geçerek, akaryakıt istasyonundan plakasız motosikletine binmek isteyen E.A.'yı etkisiz hale getirmek istedi.

E.A.'ya ilk müdahaleyi yapan sivil polisin müdahalesi yeterli olmayınca, polis memuruna akaryakıt istasyonu çalışanları da yardım etti. E.A., yaklaşık 5 dakikalık boğuşmanın ardından kelepçelenerek etkisiz hale getirilebildi.

Geçtiğimiz hafta cezaevinden firar ettiği öğrenilen 5 ayrı suçtan hükümlü E.A. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamasının ardından Burhaniye Cezaevi'ne teslim edildi.

Akaryakıt istasyonu çalışanlarından Berkay Saygı, "İstasyonun market bölümündeydim. Kapı önünde bağırışmaları duydum. Hemen dışarı çıktım. Genç bir sivil polis, o şahsın üstüne kapaklanmıştı. Hemen polis memuruna yardıma koştuk. Biraz mücadele ettikten sonra cezaevi firarisi olduğunu öğrendiğimiz şahsın karşımızda komşumuz olan kokoreççiyi de yaraladığını öğrendik. Başlangıçta biraz tedirgin olduk ama polis memuru arkadaşlara yardımcı olup, bir firari suçlunun yakalanmasına yardımcı olduğumuz için de memnunuz" dedi.

İstasyon çalışanlarından Ali Onur Budur ise, "Aslında başlangıçta ne olduğunu biz de anlayamadık. Bir şahıs geldi. Motosikletine benzin almak istedi. Tam o sırada bir sivil polis memuru o şahsın üzerine atladı. O anda şaşkınlık ve tedirginlikle karışık duygular içinde kaldım. Polis memuru arkadaş bize, 'Yakalayın bu adam bir suçludur. Cezaevi firarisidir' diye haykırdığında ise hiç tereddüt etmeden daha sonra istasyonumuzun karşısındaki kokoreç satıcısını bıçakla yaralayıp, gasp etmeye çalıştığını öğrendiğimiz şahsın üzerine istasyon çalışanları arkadaşlarımızla birlikte atladık. Şahıs kelepçelendikten sonra da diğer polis ekipleri geldi ve şahsı alıp gittiler" diye konuştu.

Ali Onur Budur, güvenlik görevlilerine yardımcı olmanın her şeyden önce bir vatandaşlık görevi olduğunu da sözlerine ekledi. - BALIKESİR