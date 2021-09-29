Balıkesir'de bir otelde çıkan yangında işletme sahibi yaşamını yitirdi - Haberler
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Balıkesir'de bir otelde çıkan yangında işletme sahibi yaşamını yitirdi

AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Balıkesir'de bir otelde çıkan yangında işletme sahibi yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir otelin bahçesindeki ahşap evde (Bungalov) bilinmeyen nedenle çıkan yangında işletme sahibi hayatını kaybetti.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir otelin bahçesindeki ahşap evde (Bungalov) bilinmeyen nedenle çıkan yangında işletme sahibi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde turistik Ören Mahallesi'nde bulunan bir otelin bahçesindeki ahşap evlerin birinden dumanlar yükseldiğini gören otel çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

Diğer ahşap evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangının ardından küle dönen eve giren itfaiye ekipleri, içeride Nazif Baran'ın (47) cansız bedeniyle karşılaştı.

Yangın sırasında dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen Baran'ın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp morguna gönderildi.

İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Balıkesir'de bir otelde çıkan yangında işletme sahibi yaşamını yitirdi

Balıkesir'de bir otelde çıkan yangında işletme sahibi yaşamını yitirdi

AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri
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