Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
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Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

10.01.2021 18:27 | Son Güncelleme: 10.01.2021 18:30
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Doğançam Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Doğançam Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Doğançam Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahalle için İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alındığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak

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