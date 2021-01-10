Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
10.01.2021 18:27 | Son Güncelleme: 10.01.2021 18:30
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Doğançam Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Doğançam Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Doğançam Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahalle için İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alındığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak