Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
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Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

06.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:58
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki kırsal bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki kırsal bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Mehmetler Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantina başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Yıldız

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