Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
06.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:58
Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki kırsal bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki kırsal bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Mehmetler Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantina başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Yıldız