Balıkesir'de bir kişi otomobilinde silahla öldürülmüş bulundu
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Balıkesir'de bir kişi otomobilinde silahla öldürülmüş bulundu

Balıkesir'de bir kişi otomobilinde silahla öldürülmüş bulundu
Anadolu Ajansı / Rıdvan Tandoğan - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir kişi otomobilinde silahla öldürülmüş bulundu.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir kişi otomobilinde silahla öldürülmüş bulundu.

Gündoğan Mahallesi Koruluk mevkisinde 10 CEE 51 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, araçtaki kişinin Ahmet Avcı (45) olduğunu ve göğsünden silahla vurularak öldüğünü belirledi.

Avcı'nın cesedi, Gönen Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Balıkesir'de bir kişi otomobilinde silahla öldürülmüş bulundu
Balıkesir'de bir kişi otomobilinde silahla öldürülmüş bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Tandoğan

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