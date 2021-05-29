Balıkesir'de bir kişi evde ölü bulundu
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Balıkesir'de bir kişi evde ölü bulundu

Balıkesir'de bir kişi evde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi evde ölü bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi evde ölü bulundu.

Altınkum Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katında yalnız yaşayan İsmail Özbek'ten (63) haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Özbek'i evde hareketsiz halde buldu.

Hayatını kaybettiği belirlenen Özbek'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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