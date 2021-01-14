BALIKESİR - Akaryakıt istasyonu çalışanını yaralayan şüpheliler yakalandı
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BALIKESİR - Akaryakıt istasyonu çalışanını yaralayan şüpheliler yakalandı

14.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:33

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde akaryakıt istasyonunda yakıt aldıktan sonra çalışanı bıçakla ve silahla yaralayan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde akaryakıt istasyonunda yakıt aldıktan sonra çalışanı bıçakla ve silahla yaralayan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pamukçu Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna geldikleri 10 AAF 229 plakalı otomobille yakıt alan E.A ve N.A, görevli Mehmet Kaplan ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.A ile N.A, Kaplan'ı bıçak kullanarak ve silahla ateş ederek yaraladı.

Ağır yaralanan Kaplan, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, teknik takip ve kamera incelemeleri sonucu E.A ve N.A'nın Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte tabanca ile 53 tabanca fişeği ve 26 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

BALIKESİR - Akaryakıt istasyonu çalışanını yaralayan şüpheliler yakalandı
BALIKESİR - Akaryakıt istasyonu çalışanını yaralayan şüpheliler yakalandı
BALIKESİR - Akaryakıt istasyonu çalışanını yaralayan şüpheliler yakalandı
BALIKESİR - Akaryakıt istasyonu çalışanını yaralayan şüpheliler yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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