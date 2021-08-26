Balıkesir'de 9 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 9 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 9 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezinde, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Kepsut ilçelerinde 25.08.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 4'ü tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 1 adet kartuş, 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 23 adet fişek ve

2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 29 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı