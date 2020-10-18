Balıkesir'de 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında alev alan otomobil yandı
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Balıkesir'de 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında alev alan otomobil yandı

18.10.2020 01:29 | Son Güncelleme: 18.10.2020 01:52

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı, alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı, alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

İstanbul-İzmir otoyolunda İzmir yönüne giden C.A. idaresindeki 34 BYC 499 plakalı otomobil, Ömerköy mevkisinde A.Y. yönetimindeki 02 AHH 954 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan otomobil, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Araçlara çarpmamak için manevra yapan İ.B'nin kullandığı 55 DD 536 plakalı otomobil önce refüje, ardından da kamyonete çarptı.

Kazada yaralanan araçlardaki 5 kişiden 4'ü ayakta tedavi edildi, C.A. ise Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Balıkesir'de 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında alev alan otomobil yandı
Balıkesir'de 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında alev alan otomobil yandı
Balıkesir'de 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında alev alan otomobil yandı
Balıkesir'de 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında alev alan otomobil yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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