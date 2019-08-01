Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında, Altınova Mahallesi Çamlık mevkisindeki bir grup düzensiz göçmeni fark etti.

Harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 38 Suriye uyruklu göçmeni gözetim altına aldı.

Düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA