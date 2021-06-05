Balıkesir'de 2 saatte deniz ile sahilden 1 ton çöp toplandı
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Balıkesir'de 2 saatte deniz ile sahilden 1 ton çöp toplandı

Balıkesir'de 2 saatte deniz ile sahilden 1 ton çöp toplandı
Demirören Haber Ajansı / Tufan Dalgıç - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, belediye tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 'Sıfır Atık Mavi Harekatı' adı verilen temizlik etkinliği düzenlendi.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, belediye tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 'Sıfır Atık Mavi Harekatı' adı verilen temizlik etkinliği düzenlendi. Dalgıçların, müsilaj nedeniyle denizin altını temizlemekte zorluk çektiği etkinlikte denizden ve sahilden 2 saatte 1 ton 243 kilo çöp toplandı.

Bandırma Belediyesi'nin düzenlediği çöp toplama etkinliğine, aralarında dalgıçların da bulunduğu 150 çevre gönüllüsü katıldı. Dalgıç kıyafeti giyip, denize dalan gönüller, müsilaj nedeniyle temizlik yapmakta zorluk çekti. Dalgıçlar, denizden çok sayıda otomobil lastiği ve pet şişe ile bisiklet ve boru gibi atıkları çıkardı. Dalgıçlık eğitimi veren Serap Çıtak, müsilaj nedeniyle su altında görüşün düştüğüne dikkat çekerek, "Bu nedenle temizlik yapmakta zorlandık. Buna rağmen denizden bisiklet, lastik, pet şişe gibi atıklar çıkardık. Biz çevre gönüllüleri olarak ne kadar temizlik yaparsak yapalım hiç fark etmez. Kirliliğin önüne geçmedikten sonra hiçbir zaman temiz olamayız. Bu nedenle temizlik çalışmalarının artırılıp, halkın bilinçlendirilmesi gerekiyor. Suda hayat var, doğada hayat var ve biz insan olarak buna muhtacız" dedi.

Temizliğe katılan dalgıçlardan Murat Merdan, "Bandırma'da iki noktada dalış yaptık. Müsilaj aynı şekilde devam ediyor. Aşağıda yoğun bir tabaka var. Çevreyi koruyamadığımız sürece bu gibi olaylar artacak" diye konuştu.

Bandırma'da 2 saatte denizden ve sahilden toplanan 1 ton 243 kilo çöp, bir süre sergilendikten sonra Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından atık dönüşüm tesisine gönderildi.


Balıkesir'de 2 saatte deniz ile sahilden 1 ton çöp toplandı
Balıkesir'de 2 saatte deniz ile sahilden 1 ton çöp toplandı
Balıkesir'de 2 saatte deniz ile sahilden 1 ton çöp toplandı
Balıkesir'de 2 saatte deniz ile sahilden 1 ton çöp toplandı
Balıkesir'de 2 saatte deniz ile sahilden 1 ton çöp toplandı
Balıkesir'de 2 saatte deniz ile sahilden 1 ton çöp toplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tufan Dalgıç

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