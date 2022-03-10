Balıkesir'de 1355 sikke ele geçirildi - Haberler

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Balıkesir'de 1355 sikke ele geçirildi

AA - Erkan Yıldız - Güncel
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Balıkesir'de 1355 sikke ele geçirildi

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1355 sikke ele geçirildi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1355 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin izinsiz kazı yaparak, tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 1355 sikke ele geçirildi. Şüpheli işlemleri için karakola götürüldü.

AA / Erkan Yıldız - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir, Güncel, Haberler

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