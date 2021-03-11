Balıkesir'de 1 kırsal mahalle karantinaya alındı
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Balıkesir'de 1 kırsal mahalle karantinaya alındı

11.03.2021 15:14 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:25
Balıkesir'de 1 kırsal mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Göbül Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 10 gün süreyle karantinaya alındı.

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Göbül Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Göbül Mahallesi, pozitif vaka ve temaslı kişi sayısında artış yaşanması üzerine, Dursunbey İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını barikatla kapattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan FİLİZ

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