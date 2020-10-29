Balıkesir Cumhuriyet bayramını coşkuyla kutlandı
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Balıkesir Cumhuriyet bayramını coşkuyla kutlandı

29.10.2020 21:52 | Son Güncelleme: 29.10.2020 22:10

Balıkesir Cumhuriyet bayramını coşkuyla kutlandı Balıkesir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları arasında yer alan Fener Alayı pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi.

Balıkesir Cumhuriyet bayramını coşkuyla kutlandı

BALIKESİR - Balıkesir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları arasında yer alan Fener Alayı pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. Balıkesir Valiliği'nin hazırladığı kutlama programında yer alan fener alayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yapıldı. Tarihi Gazi Balıkesir Lisesi önünden başlayan fener alayı Atatürk Anıtı'nda son buldu.

Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Tarihi Gazi Balıkesir Lisesi önünde toplanan Balıkesirliler Kızılay Caddesi üzerinden Atatürk Anıtı'na kadar ellerinde meşalelerle yürüdü. Güzergah boyunca Büyükşehir Belediye Bandosu tarafından çalınan marşlara eşlik eden Balıkesirliler yürüyüş sırasında atılan havai fişek gösterisini izledi. Marşlar eşliğinde Atatürk Anıtı'na ulaşan fener alayı burada Saygı Duruşunda bulunarak hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Pandemi nedeniyle maske ve mesafe kuralına riayet edilen fener alayına Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, İYİ Parti İl Başkanı Özlem Ural ile sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Balıkesir Cumhuriyet bayramını coşkuyla kutlandı
Balıkesir Cumhuriyet bayramını coşkuyla kutlandı
Balıkesir Cumhuriyet bayramını coşkuyla kutlandı
Balıkesir Cumhuriyet bayramını coşkuyla kutlandı
Balıkesir Cumhuriyet bayramını coşkuyla kutlandı
Balıkesir Cumhuriyet bayramını coşkuyla kutlandı
Balıkesir Cumhuriyet bayramını coşkuyla kutlandı
Balıkesir Cumhuriyet bayramını coşkuyla kutlandı
Balıkesir Cumhuriyet bayramını coşkuyla kutlandı
Balıkesir Cumhuriyet bayramını coşkuyla kutlandı
Balıkesir Cumhuriyet bayramını coşkuyla kutlandı
Balıkesir Cumhuriyet bayramını coşkuyla kutlandı
Balıkesir Cumhuriyet bayramını coşkuyla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUT SAYAN

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