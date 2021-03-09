Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada temiz enerjiye geçiyor

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda enerji verimliliği ile emisyon azaltımı sağlamak amacıyla temiz enerjili sıkıştırılmış doğal gazla çalışan 65 otobüsü, araç filosuna kattı. Sahip oldukları teknolojiyle havayı kirletmeyen otobüsler, haziran ayı içerisinde Balıkesir'de hizmet vermeye başlayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu, doğaya ve insana saygılı, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 'İklim Değişikliği Eylem Planı' hazırlığı çalışmalarını da hızlı bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu ekonomik ve ekolojik CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) yakıtlı otobüslerle güçlendiriyor. İI genelinde toplu taşıma hizmetinde kullanılacak 65 otobüsün alımını gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı; akaryakıtla çalışan araçların yerine, modern CNG yakıtlı otobüslerle toplu taşımada emisyon salınımını düşürerek, çevreye olumsuz etkilerini azaltacak ve enerji verimliliği sağlayacak.

HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Sürdürülebilir şehirler konseptini Balıkesir'de uygulayabilmek amacıyla yeşil ekonomiye geçişi kentsel ulaşımda uygulamaya koyduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Belediyemiz, CNG yakıtlı araçlar için bir de dolum istasyonu kuracak. Haziran ayı içerisinde Balıkesir sokaklarında hizmet vermeye başlayacak olan temiz enerjili otobüslerle yıllık 2 milyon 660 bin 688 gram daha az karbonmonoksit salınımı yapılacak. Çevre sağlığını ön planda tutan yeni otobüsler sayesinde hava kirliliğinin önüne geçilmesini amaçlıyoruz. Ayrıca otobüslerde, engelli bireylerin rahatlıkla ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla engelli rampaları da bulunacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN