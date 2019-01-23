Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine Sürpriz Atama

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın, son 15 yılda ilçenin çehresini değiştiren çalışmaları esnasında her daim yanında bulunan ve 3 dönemdir Ümraniye Belediyesinde görev yapan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükkapdan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine atandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının teklifi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının oluru ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine Genel Sekreterliğine atanan Mustafa Küçükkapdan; "Bu onurlu vazifede görevlendirilmem vesilesi ile, başta bizleri layık gören ve güvenerek bu günlere getiren çok kıymetli büyüklerimize şükranlarımı arz ediyorum. Yine her an yanımda olduklarını hissedeceğim dostlarıma, akrabalarıma, mesai ve yol arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 23 yıllık devlet vazifesinde ve çok daha uzun siyasi mücadelemizde; 1994 yılı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İGDAŞ) ile başladığımız ve akabinde de üç dönem boyunca Ümraniye Belediyemizdeki görevlerimizle, halkımıza hizmet etmeye gayret ettik, onur ve şerefle hamdolsun" dedi.

"Artık, omuzlarımızda ödenmesi bize düşen; yüce bir vefa borcu olduğunu bildiğim, ustamın memleketi Balıkesir'e ve güzel hemşehrilerimize en yakışır hizmetleri sunabilme heyecanı ve aşkı ile doluyum. Rumelili bir annenin ve Yörük bir babanın evladı, Karadenizli bir hanımın eşi olarak, Rabbimin armağanı iki evladımızla aile şiarımız odur ki; 'Al bayrağımızın dalgalandığı, vatanımızın her karışı mübarektir bizim için. Rabbim; bizleri halkımıza, bize itimat eden vefakar liderimize mahçup etmesin ve hıfzetsin inşallah" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA