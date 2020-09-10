Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı Ege Denizi'nde teknede yapıldı
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı Ege Denizi'nde teknede yapıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin eylül ayı ilk meclis toplantısı, Ege Denizi'nde hareket halinde gezi teknesinde yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı Ege Denizi'nde teknede yapıldı
10.09.2020 17:59 | Son Güncelleme: 10.09.2020 17:59

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin eylül ayı ilk meclis toplantısı, Ege Denizi'nde hareket halinde gezi teknesinde yapıldı.

Toplantı, Cunda Adası'ndan denize açılan "Jale 6" isimli gezi teknesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de eşlik etmesiyle başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, amaçlarının Ayvalık ilçesini ve Cunda Adası'nı meclis üyelerine tanıtmak olduğunu söyledi.

Toplantının "Mavi Vatan" olarak adlandırdıkları Ege Denizi'nde yapmayı uygun gördüklerini belirten Yılmaz, "781 bin kilometrekarelik vatan toprağının yanı sıra 290 kilometre de Balıkesir'imizin etrafında sahil şeridi var. Bunlar da bizim toprağımız. Türkiye'nin uluslararası gündemindeki konusuna biz de sahil şehri olarak iştirak edelim dedik. O yüzden de bugün bu meclis toplantısını bu şekilde yapmayı uygun gördük." ifadelerini kullandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de toplantının Ege Denizi'nde yapılmasına destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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