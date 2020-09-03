BALIKESİR Burhaniyeli besici süt ineklerini çikolata ve şekerleme ile besliyor Burhaniyeli besici süt ineklerini çikolata ve şekerleme ile besliyorBALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde süt inekçiliği yapan İsmail Durmaz, kızı Gülçin Durmaz'ın çalıştığı işyerinden getirdiği şekerleme ürünlerini hayvanlarına yediriyor.

Burhaniyeli besici süt ineklerini çikolata ve şekerleme ile besliyor

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde süt inekçiliği yapan İsmail Durmaz, kızı Gülçin Durmaz'ın çalıştığı işyerinden getirdiği şekerleme ürünlerini hayvanlarına yediriyor. Veteriner Hekimi Murat Turhan, çikolata ve şekelemelerin insanları olduğu gibi hayvanları da mutlu ettiğini söyledi.

Burhaniye ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki kırsal Dutluca mahallesinde yaşayan İsmail Durmaz (57), 4 yıl önce süt ineği beslemeye başladı. Şu anda 34 hayvanı bulunan Durmaz, ineklere fabrika yeminin yanı sıra arpa, yonca ve mısır silajı veriyor. Son 6 aydan beri de kızı Gülçin Durmaz'ın çalıştığı işyerinden getirdiği içerisinde çikolata da bulunan çeşitli şekerleme ürünlerini yedirmeye başladı. İnekler, yemlendikleri sırada kendilerine verilen tatlı ürünleri de büyük bir iştahla yiyor. Besici İsmail Durmaz, "Hayvanların önünden yonca, arpa ve mısır silajı eksik olmaz. Son 6 aydır da çikolata gibi şekerleme ürünlere alıştırdım. Elimden yemek için hepsi sıraya giriyor. Biri bırakıyor, öteki geliyor. Her yemlemeden sonra ikişer, üçer tane tatlı veriyorum" dedi. Veteriner Hekimi Murat Turhan da, 'İnekler insanlar gibi çikolatayı, tatlı ve şekerli olduğu için seviyor. Az miktarlarda verildiği zaman et ve süte de etkisi oluyor. İnsanları mutlu ettiği gibi hayvanlar da bundan mutlu oluyor' diye konuştu.

Kaynak: DHA