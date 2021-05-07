BALIKESİR BAKAN PAKDEMİRLİ, BANDIRMA KOYUNCULUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ'NÜ ZİYARET ETTİ
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BALIKESİR BAKAN PAKDEMİRLİ, BANDIRMA KOYUNCULUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ'NÜ ZİYARET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Burada yetkililer ile toplantı yapan Bakan Pakdemirli, ardından enstitüde yetiştirilen koyunları inceleyerek, bilgi aldı. Daha sonra Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ne gelen Bakan Pakdemirli, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir ile bir araya geldi.

BALIKESİR BAKAN PAKDEMİRLİ, BANDIRMA KOYUNCULUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ'NÜ ZİYARET ETTİ
BALIKESİR BAKAN PAKDEMİRLİ, BANDIRMA KOYUNCULUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ'NÜ ZİYARET ETTİ
BALIKESİR BAKAN PAKDEMİRLİ, BANDIRMA KOYUNCULUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ'NÜ ZİYARET ETTİ
BALIKESİR BAKAN PAKDEMİRLİ, BANDIRMA KOYUNCULUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ'NÜ ZİYARET ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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