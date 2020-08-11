Balıkesir, 2020 Erasmus+ projelerinde en önde! 2020 yılı "KA101 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği", "KA102 Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği" ve "KA104 Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği" proje başvuru sonuçları Türkiye Ulusal Ajansı tarafından açıklandı.

"Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi ve Müdürlüğümüze bağlı kurumlar tarafından hazırlanan (532.398 Avro) 4 milyon 583 bin 946 TL toplam bütçeli 18 farklı Erasmus+ Projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılan değerlendirme neticesinde başarılı bulunup hibe almaya hak kazandı."

2020 başvuru döneminde Erasmus+ Programına;KA101 proje alanında 5122, KA102 proje alanında 2080 ve KA104 proje alanında 396 adet proje başvurusu yapıldı.

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi ve Müdürlüğümüze bağlı kurumlar tarafından hazırlanan 4 adet KA101 projesi, 11 adet KA102 projesi ve 3 adet KA104 projesi başarılı bulunup toplamda 532.398 Avro tutarındaki hibeyi almaya hak kazanmıştır.

"143.318 AvroBütçeli 7 Projemiz Yedek Listede"

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi ve Müdürlüğümüze bağlı kurumlar tarafından hazırlanan toplamda 143.318 Avrobütçeli 7 adet KA101 projesi de Ulusal Ajans tarafından açıklanan yedek listede yer almayı başardı.

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı birim ve kurumlar, 18 adet kabul edilen, 7 adet yedek listede bulunan proje olmak üzere toplam 25 proje ve 532.398 Avro doğrudan tahsis edilecek hibe, 143.318 Avro tahsis edilmesi olası hibe olmak üzere 675.716 Avro - 5 milyon 817 bin 914 TL- toplam hibe ile Erasmus+ 2020 çağrı dönemine damgasını vurdu.

Kaynak: Bültenler