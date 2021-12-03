Balıkçının zor anları! Ağına takılan belirsiz cisim, bir anda hareketlenince dili tutuldu

Rusya'nın Murmansk kentinde balıkçılık yapan 39 yaşındaki Roman Fedortsov, balıkçı teknesiyle denize açıldı. Fedortsov genellikle mezgit balığı ve uskumru yakalıyordu ancak bu sefer bambaşka bir keşfe imza attı. Oltasına takılan cismin önce çizburger olduğunu düşünen Fedortsov, elindeki cismin canlanmasıyla bir anda neye uğradığını şaşırdı.

İLGİNÇ CİSİM BALIK ÇIKTI

Roman Fedortsov tarafından tutulan cismin ne olduğu da çok geçmeden anlaşıldı. Buna göre balıkçının ağına gelen cisim, bir çizburger değil aksine bir balık türüydü.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Fedortsov, bu ilginç balığın fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. İlginç balığın fotoğrafı kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok beğenilen fotoğraflar arasına girdi.

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