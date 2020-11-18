Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı
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Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı

18.11.2020 17:32 | Son Güncelleme: 18.11.2020 18:03
Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun mahallesi açıklarında balık avlayan Bodrumlu denizcilerin ağına bu kez balık yerine heykel takıldı. Tarihi değeri oldukça yüksek olduğu belirtilen heykel müze yetkililerine teslim edildi.

Muğla Datça açıklarında avlanan balıkçıların ağına yaklaşık 2 metre ve 300 kilogram civarında olduğu düşünülen heykeli gören balıkçılar hemen Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik ekipleri ve balıkçılar tarafından Bozburun iskelesine getirilen heykel Marmaris Müzesi yetkililerine teslim edildi.

HEYKELİN TARİHİ DEĞERİNİN YÜKSEK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Bodrumdan balık avlamak için tekneleri ile Bozburun ve Datça arasında kalan bir bölgede ağlarını atan balıkçılar tarihi değeri oldukça yüksek olduğu belirtilen heykeli Bozburun iskelesinde müze yetkililerine heykeli teslim ederken, heykeli denizden çıkarma işlemi oldukça zor oldu.

Helenistik dönemden kaldığı tahmin edilen heykelin uzmanlar tarafından incelmeye alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 18:03:10. #1.15#
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