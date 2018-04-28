Balıkçılar Umutlarını Dip Balıklarına Bağladı

Balık avı yasağının 15 Nisan'da başlamasının ardından balıkçılar, umutlarını mezgit, barbunya ve istavrit gibi dip balıklarına bağladı.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak yaptığı açıklamada, kıyı balıkçıları tarafından avlanan balıkların, yavaş yavaş tezgahlardaki yerini almaya başladığını söyledi. Bayrak açıklamalarının devamında ise, "Av yasağı başladıktan sonra balıkçıların da yapacağı tek şey teknelerini dışarı çekip bakımlarını yapacaklar. Bu bakımlar hemen hemen sezonun açılışına kadar yani Eylül'e kadar sürecektir. Şuan tezgahta olan balıkların bir çoğu havuz balıkları. Şu an da zaten av yasağı başladı. İnsanlar olta balıkçılığına yönelecekler" dedi. - SİNOP