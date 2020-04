Balıkçılar sezon erken kapattı... Balık popülasyonunda artış umutları erken kapanan balık sezonunu değerlendirdi.

"Bu pandeminin aslında balıkçılık konusunda 3 boyutu var." diyen Dr. Taner Yıldız , " Bunlar; balık popülasyonlarının durumu, balıkçıların durumu ve tüketicilerin durumu. En avantajlı balıklar oldu. Çünkü üstündeki balıkçılık baskısı normal bir sezondan daha erken çekildi. Bu her boyutta oldu. Endüstriyel boyutta da balıkçılar erken bıraktılar. Sahillerde olta balıkçılığının yasaklanması balık stoklarına nefes alma şansı verdi. Balıkçılar açısından negatif bir durum söz konusu. Sezon aslında bitmek üzereydi ama 10-15 gün erken kapatmak zorunda kaldılar. Tüketici açısında da; şu anda balık arzı olmadığı için fiyatlar yükseliyor ama Tarım Bakanlığı'nın bazı girişimleri var. Bu girişimde özellikle çiftlik balıkları çupra ve levreğin bazı marketlerde neredeyse maliyetine satışıyla balık arzının devamlılığı sağlanmaya çalışılıyor" dedi. BALIK POPÜLASYONU Yıldız, "Balık stokları açısından pozitif bir durum söz konusu. Bizim ülkemizdeki balık türlerinin büyük bir çoğunluğu yazın üreyen türler. Tam üremeye hazırlık döneminde ilkbahar ve yazın başlangıcında bu balıkçılık baskısının üzerlerinden kalkması, bu yılki üreme aktivitelerinde daha şanslı yapacak. Bu tabii ki her anlamda pozitif bir etki yaratacak. Hem ilk üreme boyuna gelmemiş bireyler, hem de üreme boyundaki bireyler avlanmayacaklar. İlk üreme boyuna gelmemiş bireyler daha da büyüme şansı yakalayacak, üreme boyuna gelmiş bireyler de yumurtlama şansı yakalayacaklar. Popülasyonların geleceği bir sonraki yıl, daha sonraki yıllar için onların hanesine pozitif olarak yazılacak" diye konuştu."DAHA ÇOK YUNUS GÖRME ŞANSIMIZ VAR"Taner Yıldız, "Deniz trafiğinin azalması; gemilerden kaynaklı seslerin deniz canlılarına bazı etkileri var. Özellikle memeliler üzerinde yani balinalar ve yunuslar bu seslerden etkileniyorlar. Bazen bu seslerden dolayı doğal ortamlarını terk etmek zorunda kalıyorlar. Dağıldıkları yerde beslenemiyorlar, üreme faaliyeti gösteremiyorlar. Bu nedenle deniz trafiğinin azalması pozitif anlamda bir etki yaratacaktır. Daha da iyi besleneceklerdir, normalde daldıkları alanlara daha rahat dalacaklardır. Balıkçı-deniz memelisi etkileşimi dediğimiz bir şey var. Yunuslar bazen balıkçıların ağlarına takılırlar. Bu da şu an sıfıra, minimuma inecek. Sadece balıklar değil, deniz memelileri için de pozitif etki olacak bu dönemde. Daha çok yunus görme şansımız var. Onları etkiyen bu sesle minimuma indi " şeklinde konuştu."BİR DAHAKİ SEZON İÇİN ŞİMDİDEN KONUŞMAK BİRAZ ERKEN"Teknesinde bekleyen balıkçı Gökhan Serter, "Korona hepimizi vurdu. Denize çıkamıyoruz, balıkçılık yapamıyoruz. Garipçe'de restoran işletiyorum, orası da kapalı bir aydır. Bekliyoruz, kara kara düşünüyoruz, Allah Müslümanları korusun" dedi. Serter ayrıca seneye sezonun daha verimli olacağını belirtti.Balıkçılık yapan İsmail Keleş, "Seneye balığın bol olmasını deniz suyunun sıcaklığından çok fark ediyor. Palamut 10-15 gün sonra başlayacak Karadeniz'e çıkmaya. Palamut havyarı Haziran'ın 15-16'sında döker. Eğer denizi suyu sıcaklığı o zaman 17-18 olmazsa yine tutmaz. Tabiat ile ilgili bu" dedi.İstanbul Balık Üreticileri, Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İlyas Torlak da "110 gün önce balıkçının yüzde 80'i sezonu kapattı. Bu virüs davasından dolayı alışveriş zayıfladı, nakliyeler zorlaştı. Zaten halk olarak balığı çok sevmiyoruz. Türkiye'de daha çok tüketim gazinolarda, restoranlarda oluyor. Bunlar da kapanınca sektör zarar etmeye başladı. Zaten sezonda son zamanlarda yavan geçiyordu. Onun için sezon kapatılmak mecburiyetinde kalındı. Sezonun erken kapanması bir daha ki sezonun iyi veya kötü olacağına sebep değil. Bir dahaki sezon için şimdiden konuşmak biraz erken" dedi.- İstanbul

Kaynak: DHA