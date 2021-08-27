Balıkçılar av sezonundan umutlu
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Balıkçılar av sezonundan umutlu

Balıkçılar av sezonundan umutlu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Av yasağı 1 Eylül'de sona eriyor.

Av yasağı 1 Eylül'de sona eriyor. Balıkçılar "vira Bismillah" diyerek Karadeniz'e açılmayı bekliyor. Müsilajdan sonra ilk ağlarını atacak olan balıkçılar, hazırlıklarına devam ederken bol ve bereketli bir av sezonu geçirmeyi hedefliyor.

Balık ürünlerinde av yasağının 15 Nisan'da başlamasının ardından teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, yeni av sezonu için hazırlıklarını hız kesmeden devam ediyor. 1 Eylülde denize açılmayı bekleyen balıkçılar bol ve bereketli bir av sezonu geçirmeyi hedefliyor. Müsilajdan sonra ilk ağlarını atacak olan balıkçılar bereketli bir av sezonu geçirmeyi bekliyor. Teknelerinde ağlarını neşeli bir şekilde onarıp sabırsızlıkla av yasağının kalkmasını bekliyor.

"Temennimiz güzel bir sezon geçirmek"

Balıkçı Mustafa Kara'da heyecanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek "Çok şükür sezonumuza bir hafta sonra başlayacağız Allah nasip ederse, bizde hazırlıklarımıza başladık ağ tamiratlarımıza başladık, ondan sonra Allah nasip ederse ayın birinde Vira Bismillah. Sezonumuzun başı palamut, şuan kendisini tek tük göstermeye başladı. Ama 15 - 20- gün sonra kendini daha çok belli eder. Temennimiz bol bir balıkçılık palamutun peşine hamsi, hamsi çok şükür kendini gösterdi güzel bir hamsicilik olacak bu sene, temennimiz güzel bir sezon geçirmek" şeklinde konuştu.

Naim Başoğlu, "İnşallah iyi bir balık tutarız. Bütün milletin yüzü güler. Bu işler ekip işi müsilajın balığa bir zarar vereceğini sanmıyorum. Çünkü balık dipte. O denizin yüzeyinde. Hiçbir sıkıntı olmaz diye düşüyorum. Tabi uzmanlarımız daha iyi bilir" diye konuştu.

Müsilajın olmadığını söyleyen Sabahattin İnce, " Balık oranı çok iyi gözüküyor şuana da. Müsilaj şuanda gözükmüyor. Müsilaj her zaman olmaz. Balıklara sıkıntısı olsaydı balık ölümü olurdu" şeklinde konuştu.

Devletimizde bize destek olsun diyen Hakan Şener, "Ağlarımız var. Onları tamir ediyoruz. Allah nasibe derse evimize çalışıp paramızı götürmeye çalışacağız. Arkadaşlarımızla kader birliği yaptık. İnşallah sezonumuzda iyi geçer bu sene de balık var diyorlar. Müsilajdan dolayı da devletimiz bize biraz destek olsun. Tabi etkileniyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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