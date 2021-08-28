Balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu
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Balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu

Balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu
Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Haberler | Güncel

HATAY'ın İskenderun ilçesinde balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu.

Çay Mahallesi balıkçı barınağında bugün saat 09.30 sıralarında kıyıda erkek cesedi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı araştırmada cesedin Süleyman Yıldız'a (38) ait olduğunu saptadı. Yanında misina ve balık tutma malzemeleri bulunan Yıldız'ın balık tutarken hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.Sahil Güvenlik botları yardımıyla sudan çıkartılan Yıldız'ın cesedi, cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.


Balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu
Balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu
Balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ

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