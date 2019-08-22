Balıkçı ağlarına takılan 5 metrelik köpek balığı denize bırakıldı

Balıkçı ağlarına takılan 5 metrelik köpek balığı denize bırakıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında ağlara takılan 5 metrelik boz camgöz cinsi köpek balığı, tekrar denize bırakıldı.

22.08.2019 17:13
Balıkçı ağlarına takılan 5 metrelik köpek balığı denize bırakıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında ağlara takılan 5 metrelik boz camgöz cinsi köpek balığı, tekrar denize bırakıldı.


Ayvacık'ın Babakale köyü açıklarında uluslararası sularda sabah saatlerinde avlanmaya çıkan balıkçı teknelerinin ağlarına takılan 5 metre uzunluğunda ve 1 tona yaklaşan ağırlığı olan camgöz cinsi köpek balığı, Ayvacık İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından ekonomik değeri olmadığı gerekçesiyle tekrar denize bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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