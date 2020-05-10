Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu
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Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu

Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu
10.05.2020 18:56 | Son Güncelleme: 10.05.2020 19:02

Antalya'nın Aksu ilçesinde balıkçı ağına takılarak ölen caretta caretta sahile vurdu.

Aksu ilçesinde, yaklaşık 60 kilogram ağırlığındaki caretta caretta cinsi kaplumbağa ölüsü, Kundu Oteller bölgesindeki sahile vurdu.

VATANDAŞLAR BULDU

Bir kaç gün önce sahile vurduğu belirtilen yaklaşık 1 metre boyundaki kaplumbağa sahile inen vatandaşlar tarafından bulundu. Vatandaşlar, kaplumbağa ölüsünün kaldırılmasın için belediyeye haber verdi. Kaplumbağanın balıkçı ağına takılmış şekilde kıyıya vurduğu görüldü.

Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu

"AĞ İŞLERİ İYİ DEĞİL GÜNAH"

Kaplumbağayı ise Çağrı Yağmur görüntüledi. Çağrı Yağmur, "Çok üzücü bir olay caretta caretta bu hayvancağız balıkçıların ağına takılmış ve kıyıya vurmuş ve ölmüş. Ağa takıldığı zaman kıyıya vurduğunda burada insanlar olmadığı için, burada ölmüş. Ağ işleri iyi değil günah, çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.

Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu
Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu
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