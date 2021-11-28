Balıkçı ağına takılan üç kiloluk kalkan balığı 600 liradan satışa çıktı - Haberler
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Balıkçı ağına takılan üç kiloluk kalkan balığı 600 liradan satışa çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Balıkçı ağına takılan üç kiloluk kalkan balığı 600 liradan satışa çıktı

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında balıkçıların ağına takılan üç kilo ağırlığındaki kalkan balığı Bandırma Balık Halinde 600 liradan satışa çıktıBandırmalı balıkçıların gece Marmara Adası açıklarında ağına üç kilo ağırlığında Kalkan Balığı takıldı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında balıkçıların ağına takılan üç kilo ağırlığındaki kalkan balığı Bandırma Balık Halinde 600 liradan satışa çıktı

Bandırmalı balıkçıların gece Marmara Adası açıklarında ağına üç kilo ağırlığında Kalkan Balığı takıldı. Balık halinde tezgaha konan Kalkan balığının 600 liradan satışa çıktığını belirten balıkçı Metin Çokgezenler, "Gece Marmara Adası açıklarında avlanan teknemizin ağına takıldı. Nadiren görülen Kalkan balıkları bu ara ağlara çok takılıyor. Yakalanan Kalkan balığını kilosu 200 lira olurken, biz balığı 600 liradan satışa sunduk" dedi. - BALIKESİR

Balıkçı ağına takılan üç kiloluk kalkan balığı 600 liradan satışa çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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