Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir
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Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya açıklarında ağ atan balıkçıları için tehlikeli oluşturan dev vatoz balığı için uyarıda bulundu.

Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir
11.09.2020 14:46 | Son Güncelleme: 11.09.2020 15:15

Antalya açıklarında balıkçıların ağına takılan dev vatoz balığının zehirli 'Yuvarlak Rina' türü olduğu bildirildi.

Antalya açıklarında az rastlanılan türün denizde yüzen vatandaşlardan ziyade balıkçılar için tehlike oluşturduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Zehirli bir iğnesi var. İğnesi ok gibi ve ters pençeli. Vücuda girince çıkarılmaya çalışılırsa etrafını parçalar. Alerjisi olanları öldürebilir ama normal vatandaşlarda ağrı oluşturur" dedi.

DEVASA BOYLARDA VATOZ

Antalya Konyaaltı Sahili açıklarına tekneyle açılan balıkçılar ağlarına devasa bir vatoz balığının takıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Cep telefonuna sarılan balıkçılar o anları kaydederek sosyal medyada paylaştı. Balıkçılar, dikenli olduğu belirtilen vatoz balığını tekrar denize saldıklarını söyledi.

BALIKÇILAR İÇİN TEHLİKELİ OLABİLİR

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, ağa takılan vatoz balığının zehirli olan 'Yuvarlak Rina' türü olduğunu bildirdi. Balığın zehirli bir iğnesi olduğunu ve denizin 20 ila 200 metre açığında yaşadığını aktaran Gökoğlu, "Denizde yüzenler için tehlike oluşturmaz. Balıkçılar ağ ya da parakete ile tuttuklarında kuyruğu çarparsa tehlike oluşturabilir. Kuyruğu ok gibi ve ters pençeli. Vücuda girdiğinde çıkarılmaya çalışılırsa etrafını parçalar. Alerjisi olanları öldürebilir ama normal vatandaşlarda ağrı oluşturur. Antalya açıklarında çok az görülen bir tür. Vatandaşların tedirgin olmasına gerek yok" ifadelerini kullandı.

Balıkçı ağına takılan dev vatoz için balıkçılara uyarı: 'İğnesi ok gibi ve ters pençeli'
Balıkçı ağına takılan dev vatoz için balıkçılara uyarı: 'İğnesi ok gibi ve ters pençeli'

Kaynak: İHA

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