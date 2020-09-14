Balık tutmaya giden şahıs, düştüğü barajda boğularak can verdi
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Balık tutmaya giden şahıs, düştüğü barajda boğularak can verdi

Kastamonu'da balık tutmak için baraja giden şahıs, evine dönmeyince yakınları polise haber verdi. Talihsiz adamın cansız bedeni barajda bulunurken, dengesini kaybederek suya düştüğü tahmin ediliyor.

Balık tutmaya giden şahıs, düştüğü barajda boğularak can verdi
14.09.2020 11:20 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:29

Kastamonu'da sabah erken saatlerde balık tutmak için baraja giden şahıs, suya düşerek boğuldu.

HABER ALAMAYINCA İHBARDA BULUNDULAR

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde balık tutmak için Karaçomak Barajına giden 55 yaşındaki Seyfettin Urgancı, dengesini kaybederek suya düştü. Urgancı, sudan çıkamayarak boğuldu. Bir süre sonra yakınları haber alamayınca ihbarda bulundu.

CANSIZ BEDENİ BARAJDAN ÇIKTI

Karaçomak Barajında yapılan incelemede Seyfettin Urgancı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Urgancı'nın cenazesi, AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından sudan çıkartılarak morga kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
ABDULLAH: Allah rahmet eylesin. Ben de amatör balıkçıyım. Birinci kural, insanların olmadığı yere ; tek başına balığa gidilmez.
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