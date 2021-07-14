Balık tutmak için denize açıldığı tekneden düşerek boğuldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde balık tutmak için arkadaşıyla birlikte tekne ile denize açılan şahıs, tekneden düşerek boğuldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde balık tutmak için arkadaşıyla birlikte tekne ile denize açılan şahıs, tekneden düşerek boğuldu. Tekne durunca arkadaşının olmadığını gören şahsın ihbarı üzerine olay yerine gelen deniz polisinin yaptığı aramada şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, akşam saatlerinde İzmit açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yaşar Topçu (53), arkadaşıyla birlikte İzmit sahilinden Burak2 adlı tekneyle binerek balık tutmak için denize açıldı. Bir süre denizde balık tutan Topçu, bir anda dengesini kaybederek seyir halindeki tekneden denize düştü. Bir süre ilerleyen tekne durduğunda Topçu'nun olmadığını gören arkadaşı, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi, deniz yüzeyinde yaptığı aramada, Topçu'nun cansız bedenine ulaştı.

Deniz polisi dalgıçları tarafından İzmit Körfezi'nden çıkarılan Topçu'nun cansız bedeni, denize açıldığı tekne ile birlikte İzmit Vapur İskelesi'ne getirildi. İskelede polis ve savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Topçu'nun cansız bedeni Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı