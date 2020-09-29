Balık tezgahında yavru hamsi isyanı
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Balık tezgahında yavru hamsi isyanı

29.09.2020 09:12 | Son Güncelleme: 29.09.2020 09:20
Balık tezgahında yavru hamsi isyanı

Bursa'da yavru hamsilerin tutulup halde satılması balıkçıları bile isyan ettirdi.

Bursa'da yavru hamsilerin tutulup halde satılması balıkçıları bile isyan ettirdi. Aldıkları kasalardaki balıkları tezgaha çıkartmak için hazırlanan balıkçılar kasalardan serçe parmaktan daha küçük hamsilerin çıkmasına tepki gösterdi. Balıkçı Kadir Altın bu boyuttaki hamsilerin tutulmaya devam etmesi durumunda 1 ay içinde denizde hamsi kalmayacağını söyledi.

Balık tezgahlarında kilosu 40 liraya kadar çıkan hamsi bazı balıkçıların gözünü döndürdü. Henüz bollaşmayan hamsiyi daha çok yakalamak için avlandıkları ağların küçük gözlü olanını kullanan bazı tekneler adeta hamsinin kökünü kazıyor. Küçük yavru demeden 3-4 santimetrelik hamsileri tutan teknelere balıkçı esnafı bile tepki göstermeye başladı. Normal balıkla yavru hamsilerin karıştırılıp gece halde satıldığını, gün ağırınca tezgah yapmak için açtıkları kasalardaki balıkları ayırmaya başlayınca gerçeği gördüklerini belirten balıkçılar, bindiğimiz dalı kesiyoruz diyerek tepki gösterdi.

20 kiloluk kasadan ancak 5 kilo normal hamsi çıktığını belirten Balıkçı Kadir Altın, "Yavru hamsilerin tutulması bizi çok üzüyor. Eğer böyle devam ederse Marmara'da 1 ayda hamsi biter. Biz bunları tezgaha koyamayız. Ne olur tutmasınlar hepsi çöpe gidiyor. Denizde kalsa geçmiş yıllardaki gibi vatandaş bolca hamsi yiyecek hem biz para kazanacağız hem tekneci arkadaşlar kazanacak. Ama serçe parmaktan küçük hamsiyi tutarsak, bu balığın kökü kazınacak" dedi.

Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri ekipleri ise rutin kontroller dışında denetimleri sıklaştıracak. Yetkililer standart dışı balıkların tutulmasını engellemek için tüm imkanlarıyla mücadele edeceklerini belirtti. - BURSA

Balık tezgahında yavru hamsi isyanı
Balık tezgahında yavru hamsi isyanı
Balık tezgahında yavru hamsi isyanı
Balık tezgahında yavru hamsi isyanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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