Balık sezonu ne zaman açılıyor 2021? 2021 balık av sezonu tarihleri! 1 Eylül'de yasak bitiyor mu?

Balık av yasağı Nisan ayında başlamıştı. O günden bu yana av yasağının ne zaman biteceği merakla beklenirken 2021 balık av sezonu tarihleri ve balık sezonu ne zaman açılıyor 2021 konuları merak edildi. Peki, balık sezonu ne zaman açılıyor 2021?

Balıkçı teknelerinde yeni av sezonuna az bir süre kala hareketli günler yaşanırken, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Balık av sezonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 2021 balık av sezonu tarihleri ne? 1 Eylül'de yasak bitiyor mu?

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, AA muhabirine, 2021-2022 av sezonu öncesinde balıkçıların hazırlıklarını artık tamamlamaya başladığını söyledi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Hazırlıklarda teknelerin boya bakımının yanı sıra tamirat ve ağ onarımlarının yapıldığını ifade eden Mutlu, şöyle konuştu: Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

"Geçen yıllara göre av sezonları farklı oluyor. Her ne kadar bunlar bilimsel konular olsa da bizim gözlemlediğimiz kadarıyla avlanma tamamen iklimsel olaya dönüştü. Yani artık sıcaklıklar doğuya doğru kaymaya başladı. Tahmin ediyorum ki mevsimsel olarak bir aylık gibi oynama var. Onun için palamudu daha önce görmeyi beklesek de yeni görünmeye başladı. Şimdi istavrit için olta ile açılan balıkçıların avladıkları palamut var. Aşırı derecede görülen bir balık yok. Balıkçı umutludur, palamut ilginç bir balık. Hiç kendini göstermez çok iyi av olur, tam tersine çok görülür ama az av olur. Sıcaklıktan dolayı göçünü çok çabuk yapar. İbareler var, fena değil. İlerleyen günlerde daha da iyi olacağını düşünüyoruz."

BALIK SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?

Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de bitiyor.