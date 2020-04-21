Balık sezonu kapandı, fiyatlar artmadı
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Adnan Polat, Mersin

Balık sezonu kapandı, fiyatlar artmadı

Balık sezonu kapandı, fiyatlar artmadı 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek av sezonunu açan balıkçılar, sezonu kapattı Tüm Türkiye'de 12 mile kadar olan bölgede 15 Nisan'da başlayan av yasağı Mersin'de balık fiyatlarına yansımadı Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat:...

21.04.2020 13:35 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:38
Balık sezonu kapandı, fiyatlar artmadı

Balık sezonu kapandı, fiyatlar artmadı

1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek av sezonunu açan balıkçılar, sezonu kapattı

Tüm Türkiye'de 12 mile kadar olan bölgede 15 Nisan'da başlayan av yasağı Mersin'de balık fiyatlarına yansımadı

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat:

"Aynı fiyatlarla balığın tüketilmesine sağlıyoruz"

MERSİN - 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek av sezonunu açan balıkçılar, sezonu kapattı. Tüm Türkiye'de 12 mile kadar olan bölgede 15 Nisan'da başlayan av yasağı Mersin'de balık fiyatlarına yansımadı. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, "Aynı fiyatlarla balığın tüketilmesini sağlıyoruz" dedi.

15 Nisan'da 12 mile kadar olan bölgede başlayan av yasağıyla birlikte, barbun, gümüş, lagos, karides ve kalamar gibi balıklar artık denizden az miktarda çıkarken, diğer balık türleri 12 milden sonra uluslararası avlanma sahasında balıkçılar tarafından avlanılıyor. Yasakla birlikte balık fiyatlarının artması beklenirken, şu ana kadar fiyatlarda yükselme olmadı.

"12 milin dışında avcılık halen sürüyor"

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 15 Nisan itibarıyla avlanma yasağının başladığını hatırlattı. Akdeniz'de 15 Temmuz'a kadar uluslararası avcılığın serbest olduğunu vurgulayan Polat, "Yani 12 milin dışında avcılık serbest. Yani sezonumuz tam kapanmış değil. Çeşitlerde azalmalarımız oluyor ama günlük taze balığımız her zaman mevcuttur. Yine karides, kalamar, mezgit, istavrit, gümüş ve barbun gibi balıklarımız olacaktır. Sardalyamız zaten yılın 12 ayı mevcuttur. Balık Omega 3, Omega 6 açısından çok zengin bir yiyecektir. Halkımızı balık tüketmeye devam ediyoruz. Hele bu korona virüs salgınında balık yemeye çağırıyoruz. Çünkü balık bağışıklık sistemini güçlendiren bir besindir. Balık vitaminler, mineraller açısından iyidir. Doğal bir yiyecektir. Tuzlu suda yetiştiği içinde mikrop tutmaz. Balık yemeyi bir kültür haline getirelim. Yaz, kış yenecek bir gıdadır. Balık sağlıktır, afiyettir" diye konuştu.

"Fiyatlarımızda herhangi bir artış yapmadık"

Normalde çeşidin azalmasından dolayı fiyatlarda yüzde 10'luk bir oynamanın olabileceğini kaydeden Polat, "Bu dönemde zengine, fakire bütün insanlara sardalyeyi öneriyoruz. Çünkü sardalye Omega 3 açısından en yüksek balıktır. Sardalye 10 lira, çupra-levrek 25-30, mercan 15-20, istavrit 10-15, mezgit 20-25, barbun 20-25 lira arasında değişiyor. Fiyatlarımız şu anda çok uygun. Biz herhangi bir artış yapmadık. Aynı fiyatlar balığı tüketmesine sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Balık sezonu kapandı, fiyatlar artmadı

Kaynak: İHA

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