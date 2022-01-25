Balık göçünün en güzel şekilde izlendiği Deli Çay dondu - Haberler
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Balık göçünün en güzel şekilde izlendiği Deli Çay dondu

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Haberler | Güncel

Balık göçünün en güzel şekilde izlendiği Deli Çay dondu Van'ın Erciş ilçesinde inci kefali balığı göçünün en güzel şekilde izlendiği Deli Çay, soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.

ÇAY, AFYON (İHA) - Balık göçünün en güzel şekilde izlendiği Deli Çay dondu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde inci kefali balığı göçünün en güzel şekilde izlendiği Deli Çay, soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.

Yazın inci kefali göçünü ve martıları çeken fotoğraf sanatçıları, kışın da Deli Çay'ın donan halini fotoğrafladı. Fotoğrafçı Ahmet Mesut Özlek, daha önce Deli Çaya balık göçünü izlemek için geldiğini belirterek, "Yazın balık göçünü, şimdi ise aynı çayın donan halini fotoğraflıyoruz. İlçemizde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Burada çayın donduğunu gördük. Arkadaşlarımızla donan çayı fotoğrafladık. Aynı zamanda bir birimize modellik yaptık. Drone ile görüntüler aldık. İlçemizde bulunan bu turistlik nokta yazın ne kadar rağbet görüyorsa kışında bu güzellikleriyle ön plana çıkmasını istiyoruz" dedi.

Balık göçünün en güzel şekilde izlendiği Deli Çay dondu

Balık göçünün en güzel şekilde izlendiği Deli Çay dondu

Balık göçünün en güzel şekilde izlendiği Deli Çay dondu

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Son Dakika Haberleri

Van, Çay, Güncel, Haber

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