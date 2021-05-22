Balık aşkı ağır basan oyuncu Çağatay Ulusoy, 841 bin TL'ye tekne aldı

Şehrin karmaşasından uzak duran ve sadece iş için İstanbul'a gelen Çağatay Ulusoy, balık sevdasıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Yakışıklı oyuncu, sevgilisi Duygu Sarışın ile tatil yapmak ve balık tutmak için tekne aldı. Ulusoy, teknesi için tamı tamına 841 bin TL ödedi.

Oyuncu Çağatay Ulusoy'un en büyük hobisi balığa çıkmak olarak biliniyor. Balık tutkusu ağır basan oyuncunun, 100 bin dolar ödeyerek özel üretim bir tekne yaptırdığı öğrenildi. Ulusoy, sevgilisi Duygu Sarışın'la Datça'da yeni teknesinin keyfini çıkarıyor.

841 BİN TL DEĞERİNDE YENİ OYUNCAĞI

Milliyet'te yer alan habere göre, Çağatay Ulusoy'un eski teknesini 235 bin euroya satıp 841 bin TL değerinde özel yapım tekne aldı. Oyuncunun iki kişilik oyuncağında, balık tutmak için özel oltalar ve mekanizmalarının bulunduğu öğrenildi. Balık tutmayı ve dalmayı çok seven başarılı oyuncu, dizi yorgunluğunu da denizde atıyor.

GÖZLERDEN UZAK TATİL YAPIYORLAR

Üç yıldır oyuncu Duygu Sarışın ile birlikte olan oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'a gitmiş ve aldığı yeni teknesine atlayarak soluğu Datça'da almıştı. Datça'da gözlerden uzak tatil yapan çift, bir haftalık tatilin ardından Bodrum'a geri döndü.

TUTTUĞU BALIKLARLA POZ VERMİŞTİ

Ulusoy sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda yakaladığı palamut balıkları ile poz vermiş ve paylaşımında da "palamutçulaaaar" notunu düşmüştü.