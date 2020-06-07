Bali'de köpekten kaçarken kuyuya düşen ve bacağı kırılan İngiliz 6 gün sonra kurtarıldı
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BBC

Bali'de köpekten kaçarken kuyuya düşen ve bacağı kırılan İngiliz 6 gün sonra kurtarıldı

29 yaşındaki Jacob Roberts, 4 metrelik kuyuya düştüğünde, Endonezya'nın Bali adasında bir köpekten kaçıyordu.

Bali'de köpekten kaçarken kuyuya düşen ve bacağı kırılan İngiliz 6 gün sonra kurtarıldı
07.06.2020 20:37 | Son Güncelleme: 07.06.2020 21:30

29 yaşındaki Jacob Roberts, 4 metrelik kuyuya düştüğünde, Endonezya'nın Bali adasında bir köpekten kaçıyordu. Ancak yardım çığlıklarını düne kadar kimse duymadı.

İngiliz gezgin Cumartesi günü kuyudan kurtarıldı.

Arama ve kurtarma ekibinin başı Gede Darmada, İngiliz gezginin imdat çağrısını ineklerini otlatan yerel bir kişinin duyduğunu açıkladı.

Jacob Roberts kurtarma görevlilerine, kendisini köy boyunca kovalayan bir köpekten kaçarken düştüğünü ve ayağı takılıp düşünce bacağını kırdığını söyledi.

Roberts, neredeyse boş olan su rezervuarının betondan oluşması nedeniyle tırmanarak çıkamadı.

İngiliz gezgin, çıkarılmasının ardından hastanede tedavi altına alındı.

BBC

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