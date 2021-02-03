Bali çekip kendini kaybeden genç adamın hali yürekleri sızlattı
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Bali çekip kendini kaybeden genç adamın hali yürekleri sızlattı

03.02.2021 19:52 | Son Güncelleme: 03.02.2021 20:20

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bali çektikten sonra kendini kaybeden ve tuhaf hareketlerde bulunan genç adamın hali yürekleri sızlattı. Mahalle sakinleri, sokaklarda dolaşan bu gençler için yetkililerden yardım talep etti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, genç bir adamın içler acısı halini ortaya koydu. Görüntülerde ilçeye bağlı Güllük Mahallesi'nde bali çekip kendini kaybeden genç vatandaşın, anlamsız hareketler yaptığı görüldü.

SAYIKLAYARAK KÜFÜR ETTİ

Gencin elleriyle zaman zaman tuhaf hareketler yaptığı ve bir kişinin ismini sayıklayarak küfrettiği kaydedildi. İzleyenlerin yüreğinin sızladığı görüntüler sonrası çevredeki vatandaşlar, içler acısı hallere düşen, bali ve tiner çekerek sokaklarda dolaşan bu kişilerle ilgili çalışma yapılması istedi.

Bali çekip kendini kaybeden genç adamın hali yürekleri sızlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

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