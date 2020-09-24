Balçovalı çocuklara internet müjdesi

Balçova Belediyesi, uzaktan eğitim sisteminde internete erişimi olmayan öğrenciler için iki adet EBA Destek Merkezi açtı. Balçovalı çocuklar önümüzdeki haftadan itibaren merkezde derslerini takip edebilecek.

Balçova'ya EBA Destek Merkezi

Kovid-19 salgınının tekrar artışa geçmesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim-öğretimin bir süre daha uzaktan eğitim ile olacağını açıkladı. Sistem geçen hafta başladı ancak bu seferde internete erişimi olamayan öğrencilerin mağduriyeti ortaya çıktı. Ailede birden fazla çocuk olan veya maddi imkanlardan dolayı internet erişimi olmayan çocuklar derslere bağlanamayarak derslerinden uzak kaldı. Balçova'da bu sorunu en aza indirmek için harekete geçen Balçova Belediyesi ilçenin iki ayrı noktasına EBA Destek Merkezi açtı. Balçovalı Aileler, bulundukları mahallenin Semtevleri ile irtibata geçerek çocuklarının merkezden faydalanmasını isteyebilecek.

Belediye olarak yıllardır eğitimde adalet ve eşitlik için mücadele ettiklerini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Salgın nedeniyle çocuklarımız ne yazık ki okullarından uzak kaldı. Ancak şimdi de maddi imkansızlıklar nedeniyle internete ulaşamayan çocuklarımız için bir adaletsizlik oldu. Biz ilçemizde bu sorunu gidermek için Spor Tesislerimizde ve Çetin Emeç Mahallemizdeki Teknoloji Atölyemizde EBA Destek Merkezi açtık. Pazartesi gününden itibaren çocuklarımız sosyal mesafe koşullarının da uygulanacağı merkezlerimizde derslerine katılabilecekler" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler