Balçova'daki memurlara yeni yıl müjdesi
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Balçova'daki memurlara yeni yıl müjdesi

09.12.2020 11:52 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:55
Balçova'daki memurlara yeni yıl müjdesi

Balçova Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası arasında, belediye bünyesindeki 101 memurun mali ve sosyal haklarını kapsayan sözleşme imzalandı.

Balçova Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası arasında, belediye bünyesindeki 101 memurun mali ve sosyal haklarını kapsayan sözleşme imzalandı. Yeni sözleşmeye göre, Balçova Belediyesinde görev yapan 657 sayılı kanuna tabi 101 memur, ulaşım yardımı ile birlikte ortalama 2 bin 414 TL ek ücret alacak.

Balçova Belediyesi, Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası ile iki yıllık sözleşme için tekrar masaya oturdu. Yapılan görüşmelerin ardından Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Özgür Işık arasında, 2021 yılının sonuna kadar geçerli olacak toplu sözleşme imzalandı.

Yeni sözleşmeye göre, Balçova Belediyesinde görev yapan 657 sayılı kanuna tabi 101 memur, ulaşım yardımı ile birlikte ortalama 2 bin 414 TL ek ücret alacak. Öte yandan, aylık ek gelirin yanı sıra birinci derecede yakınını kaybeden veya engelli yakını olan memurların sosyal haklarında da iyileştirme yapıldı.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Personelimizin daha rahat şartlarda çalışması bizim de hizmet kalitemizi artırıyor. Balçova Halkı'na hizmet eden tüm arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - İZMİR

Balçova'daki memurlara yeni yıl müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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