Balcalı Kanser Kayıt Birimine ödül

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kanser Kayıt Birimi 59 birim içerisinde en yüksek veriyi sağlaması dolayısıyla birinci oldu.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, Kanser Bildirimi ve Kanser Kayıt Merkezleri Yönetmeliği kapsamında, kanser, bildiriminin zorunlu bir hastalık olduğu ve bu bildirimden kurumun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından işletilen sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumlu olduğu kaydedildi.

Adana'da bildirim yapmakta olan 57 birimin bulunduğu ve bu birimlerde 79 kişinin çalıştığının ifade edildiği açıklamada, bu bildirimlerden kanser kayıt verilerini kaliteli, doğru, zamanında sayısal olarak yüksek gönderen uyumlu ve düzenli çalışan personellere Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından plaket ve teşekkür belgesi verildiği belirtildi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kanser Kayıt Birimi'nin de 59 birim içerisinde en yüksek veriyi sağlayan birim olarak birincilik plaketine layık görüldüğü kaydedildi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kanser Kayıt Birim Sorumlusu Prof. Dr. Berksoy Şahin ve Kanser Kayıt lemanı Temel Onkoloji Bilim Uzmanı Hemşire Pınar Kum'a plaketleri İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer tarafından verildi.

Kaynak: AA