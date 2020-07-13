Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı Tokat'ta düğünde koronavirüs kaptıkları belirlenen gelin ve damat, balayına gitmeye hazırlanırken hastanede tedavi altına alındı. Düğün görüntülerini izleyen filasyon ekibi gelin ve damatla teması bulunan 70'e yakın kişiyi de evlerinde izoleye aldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde düğün sonrasında koronavirüs kaptıkları anlaşılan gelinle damat Tokat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. BALAYI YERİNE HASTANEYE YATTILAR Ankara'da düğün yapan çiçeği burnunda çift damadın memleketi olan Tokat'ın Turhal ilçesinde de düğün yaptı. Düğün sonrasında hastalanan 1 kişinin korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Bunun üzerinde balayına gitmeye hazırlanan gelinle damatla birlikte yakınlarına koronavirüs testi yapıldı. 70 KİŞİ DE EVLERİNDE İZOLEYE ALINDI Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine gelinle damatla birlikte 3 yakını Tokat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Düğün görüntülerini izleyen filasyon ekibi gelin ve damatla teması bulunan 70'e yakın kişiyi evlerinde izoleye aldı. Kaynak: İHA