Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor
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Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor

14.10.2020 09:50 | Son Güncelleme: 14.10.2020 11:23

Balat'ta bulunan Tarık US Ortaokulu'nda Öğretmen dizisi için yapılan ve kaldırılmayan dekor vatandaşların tepkisini çekiyor. Okulların açılmasıyla birlikte dekorla karşılaşan öğrenciler ve veliler dekoru görünce hem şaşırıyor hem de korkuyor.

Tarihi Balat'ta bulunan Tarık US Ortaokulu'nda Öğretmen dizisi çekimleri için okulun belli bir kısmında dizinin senaryosuna uygun olarak korkutucu bir dekor yapıldı. Bu dekor okulların açılmasıyla birlikte öğrencileri ve velileri şaşırttı. Dekor vatandaşların dikkatini çekerken görüntülerde okulda bazı öğrencilerin bulunması dikkatlerden kaçmadı.

"BU DİZİ KALDIRILMALI"

Konuyla ilgili konuşan vatandaşlardan Hasan Bayraktar" Öğretmen dizisinde okulu bu hale getiriyorlar. Öğrenci öğretmeni sınıfın içinde öldürüyor. Öğrenci öğretmeni dövüyor şiddet içerikli bir şey, bu Türk toplumuna zararlı bir şey üç kere dört kere CİMER'e ve RTÜK'e şikayet ettim. Bana teşekkür cevapları geldi. Fakat dizi halen devam ediyor. Ben diyorum ki bu dizi kalkmalı Türk toplumuna psikologlar, sosyologlar incelemeli, bu dizi kalkmalı" ifadelerini kullandı.

Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (4)
CARLOS: topluma kötü örnek diye filmlerde sigarayı bile gizliyorlar. Kemal Sunal''ın eşekoğlu eşek sözünü kesiyorlar ama küçüğü büyüğü sigara içmeye küfretmeye devam ediyor. toplumu bilinçlendireceksen dizilere filmlere yasak getirmek çare değil. Öğretim sistemini değil, eğitim sistemini değiştireceksin.
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FİGEN: bu nasıl salakça bir dizidir
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YAZ GÜLÜ: ÇOK SAÇMA DİZİ
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